Более 7000 детей отравились химическими веществами в Молдове за последние 5 лет

С 2012 по 2017 годы в Молдове было зарегистрировано 7174 случая отравления детей химическими веществами. В целях предотвращения этого власти начали информационную кампанию «Здоровье детей без химических рисков», пишет moldpres.md.

Источник отмечает, что кампания будет проходить с 10 по 15 сентября. В это время специалисты Национального агентства по общественному здоровью вместе с руководителями медицинских учреждений и главами территориальных управлений образования будут проводить деятельность по информированию о профилактике отравлений в школах, участвовать в общественных дискуссиях, тренингах, программах на радиостанциях и телеканалах и так далее.

По данным Национального агентства общественного здоровья, наиболее распространенными являются отравления лекарствами и косметическими средствами. В сельской местности регистрируются отравления пестицидами, средствами для борьбы с грызунами (крысиным ядом), растительными токсинами. Большинство тяжелых случаев отравления лекарствами, пестицидами, моющими средствами и другими товарами бытовой химии отмечается у детей 1-5 лет. В этом возрасте очень хорошо развит рефлекс рука-рот. Что касается отравления малышей до 1 года, эти случаи в основном вызваны неправильным лечением родителей.

Наибольшее количество интоксикаций – 1742 – было зарегистрировано в 2015 году.