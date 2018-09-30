Более 700 водителей были оштрафованы за нарушения ПДД всего за день

Более чем 700 водителям были выписаны штрафы на общую сумму в размере 458 тысяч леев в результате проверок, проведенных полицией. Чаще всего речь шла о превышении скорости, нарушении правил эксплуатации автотранспортных средств, а также вождении в пьяном виде, передает IPN.

Согласно пресс-релизу Службы внутренней безопасности и антикоррупции МВД, среди оштрафованных есть и государственные служащие с особым статусом, бывшие полицейские, сотрудники Таможенной службы, бывший сотрудник бригады “Fulger” и судебный исполнитель.

За пассивную коррупцию были составлены протоколы в отношении трех водителей, в том числе, гражданина Италии. Все они предложили патрульным инспекторам деньги для того, чтобы “замять” дело.