Более 700 водителей были оштрафованы за нарушения ПДД всего за день

Более 700 водителей были оштрафованы за нарушения ПДД всего за день

Более чем 700 водителям были выписаны штрафы на общую сумму в размере 458 тысяч леев в результате проверок, проведенных полицией. Чаще всего речь шла о превышении скорости, нарушении правил эксплуатации автотранспортных средств, а также вождении в пьяном виде, передает IPN.

Согласно пресс-релизу Службы внутренней безопасности и антикоррупции МВД, среди оштрафованных есть и государственные служащие с особым статусом, бывшие полицейские, сотрудники Таможенной службы, бывший сотрудник бригады “Fulger” и судебный исполнитель.

За пассивную коррупцию были составлены протоколы в отношении трех водителей, в том числе, гражданина Италии. Все они предложили патрульным инспекторам деньги для того, чтобы “замять” дело.

 

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