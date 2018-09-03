Более 700 тысяч граждан пересекли границу Молдовы в мини-каникулы

Более 700 тысяч граждан пересекли границу Молдовы в мини-каникулы

С 25 августа по 2 сентября пассажиропоток на КПП страны составил 767433 человека. 

Об этом сообщает пресс-служба Пограничной полиции. По данным источника, 464952 человека, пересекших границу РМ в этот период, являются гражданами Молдовы, а еще 302481 – иностранцы. За отчетный период времени границу нашей страны пересекли 160673 единицы транспорта, 83493 из которых – зарегистрированы в Молдове.

Самым востребованным оказался пункт “Леушень”. В топ популярных КПП вошли также Международный аэропорт Кишинева, “Отачь”, Тудора”, “Скулень”, “Кагул”, а также “Джурджулешть – Галац”.

 

 

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