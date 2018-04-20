Более 70% национальных дорог в Молдове находятся в критическом состоянии (ИНФОГРАФИК)

Такие цифры предоставлены в ежегодном отчёте по управлению дорожным фондом, составленный Государственной администрацией автомобильных дорог.

Несмотря на миллиарды, выделенные из госбюджета на ремонт, наши дороги всё ещё находятся в удовлетворительном, плохом или очень плохом состоянии, пишет mold-street.md. Согласно переданным данным в хорошем состоянии остаются менее 30% дорог.

В соответствии с Законом о госбюджете страны на 2017 в дорожный фонд должно было поступить 1,45 млд леев, из которых 1,08 млд рассчитаны на национальные трассы, а 367,89 млн – на местные общественные дороги. Тем не менее, 70% дорог на данный момент уже превышают все допустимые сроки эксплуатации.

Согласно предоставленному инфографику, 30,43% национальных дорог находятся в удовлетворительном состоянии, 20,21% – в плохом, 17,65% – в хорошем, 16,32% – в отличном и 12,39% – в очень плохом.