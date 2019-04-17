Более 70 кг мяса было изъято в результате проверки на импровизированном рынке в Бельцах (ФОТО)

Более 70 кг мяса было изъято в результате проверки на импровизированном рынке в Бельцах (ФОТО)

В связи с приближающимися пасхальными праздниками и в целях борьбы с незаконной торговлей импортированного мяса и мясных продуктов на импровизированном рынке в районе северного вокзала в муниципии Бельцы прошли проверки.

Как сообщает пресс-служба Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, в результате проверки был выявлен ряд нарушений, среди которых:

  • несоблюдение гигиенических правил и условий хранения продуктов в месте продажи;
  • отсутствие документов о происхождении и качестве продуктов;
  • неверная и неполная маркировка продуктов, выставленных на продажу;
  • несоблюдение температурного режима при сбыте продуктов.

Сотрудники Отдела по борьбе экономическими преступлениями Инспектората полиции Бельц оштрафовали лиц, занимавшихся незаконной торговлей. В результате проверок было изъято 72 кг мяса. Несоответствующий товар был отправлен в центр переработки отходов муниципия Бельцы.

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