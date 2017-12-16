Более 70 детей из северных районов Молдовы посетили резиденции главы государства

Объявленные президентом дни открытых дверей продолжаются.

Так, вчера Государственную резиденцию в Кишиневе, а также загородную в Кондрице посетили более 70 детей из северных районов страны.

– Учащиеся узнали много интересного о деятельности президентской администрации, посидели в кресле президента, пообщались с представителями аппарата президента и прошлись по залам, в которых организуются официальные встречи, – отметил по итогам проведенной встречи президент.

В преддверии наступающих новогодних праздников благотворительный фонд “Din suflet” под патронатом первой леди страны подарил детям сласти и теплые вещи. Глава государства подчеркнул, что на следующей неделе резиденции посетят дети из южных районов страны и Гагаузии. Практику намерены продолжить и после Нового года.

– Два раза в месяц будем встречать по 50-60 детей из каждого района Молдовы. В 2018 году рассчитываем, чтобы, по крайней мере, 2-3 ребенка из каждого населенного пункта побывали у нас в гостях, – добавил Игорь Додон.