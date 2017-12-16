85

Более 70 детей из северных районов Молдовы посетили резиденции главы государства

Более 70 детей из северных районов Молдовы посетили резиденции главы государства

Объявленные президентом дни открытых дверей продолжаются. 

Так, вчера Государственную резиденцию в Кишиневе, а также загородную в Кондрице посетили более 70 детей из северных районов страны.

– Учащиеся узнали много интересного о деятельности президентской администрации, посидели в кресле президента, пообщались с представителями аппарата президента и прошлись по залам, в которых организуются официальные встречи, – отметил по итогам проведенной встречи президент.

В преддверии наступающих новогодних праздников благотворительный фонд “Din suflet” под патронатом первой леди страны подарил детям сласти и теплые вещи. Глава государства подчеркнул, что на следующей неделе резиденции посетят дети из южных районов страны и Гагаузии. Практику намерены продолжить и после Нового года.

– Два раза в месяц будем встречать по 50-60 детей из каждого района Молдовы. В 2018 году рассчитываем, чтобы, по крайней мере, 2-3 ребенка из каждого населенного пункта побывали у нас в гостях, – добавил Игорь Додон.

 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md