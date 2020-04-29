Более 70 человек погибли от травм на производстве в прошлом году

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В прошлом году в Молдове произошло 497 несчастных случаев на производстве, в результате которых погибли 72 человека.

По данным Инспекции труда, всего в прошлом году 515 человек получили травмы на производстве. Кроме того, было проведено более 1 000 проверок, как запланированных, так и внезапных, на предмет обеспечения безопасности на рабочем месте. Было также обработано 128 жалоб, полученных от граждан по этому поводу, передаёт radiochisinau.md.

За отчётный период специалисты выявили около 10 тысяч случаев нарушений в сфере безопасности и гигиены труда. В связи с этим были выписаны штрафы на 1,2 млн леев.

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