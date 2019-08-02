Более 70 000 человек пересекли госграницу за минувшие сутки

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По данным пресс-службы Пограничной полиции, за последние сутки в пунктах пересечения поток лиц составил 70 786. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении на выезд из Республики Молдова – 35 726.

Из общего числа людей, пересекающих границу, 39 292 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 15 065.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 12 221 пересечение,

КПП «Леушены» – 11 603 пересечения,

КПП «Атаки» – 6 226 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 5 813 пересечений,

КПП «Кагул» – 5 659 пересечений,

КПП «Паланка» – 5 176 пересечений.