Более 7 000 вызовов “скорой” поступило от граждан в праздничные дни

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В период пасхальных праздников сотрудники Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи работали в усиленном режиме для оказания неотложной медицинской помощи гражданам. За этот период были обработаны 7 523 запроса, что на 15% больше по сравнению с периодом до праздничных дней.

Помощь врачей понадобилась в 26 ДТП: у 35 пациентов были выявлены различные травмы. Благодаря работе “скорой”, за отчётный период на свет появилось двое малышей.

Также с 28 по 30 апреля увеличилось количество граждан, которым понадобилась медицинская помощь из-за чрезмерного употребления алкоголя.