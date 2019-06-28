Более 65 тысяч человек пересекли границу Молдовы за сутки

Более 65 тысяч человек пересекли границу Молдовы за сутки

В пунктах пересечения поток лиц составил 65 159 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 34 857.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, из общего числа людей, пересекших границу, 35 949 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 14 427.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 10 558 пересечений,
  • КПП «Леушены» – 10 716 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 6 404 пересечения,
  • КПП «Скуляны» – 5 943 пересечения,
  • КПП «Атаки» – 5 644 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 4 866 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 3 325 пересечений,
  • КПП «Тудора» – 2 864 пересечения;
  • КПП «Джурджулешть-Рени» – 2 681 пересечение;
  • КПП «Костешты» – 2 272 пересечения.

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 3 человека нарушили режим КПП;
  • было обнаружено 2 поддельных документа;
  • 2 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
  • 4 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
  • 6 человек, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.
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