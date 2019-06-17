Более 6000 граждан обратились в палатки “антижара” на выходных

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Согласно информации Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций, в выходные более 6000 граждан обратились в палатки “антижара”. Люди смогли выпить в них воды, а также укрыться от солнца в самые жаркие часы и получить первую медицинскую помощь при необходимости.

Стоит напомнить, что палатки работают с 11.00 до 18.00 в муниципии Кишинев, а также в Кагуле, Бельцах, Кэушанах, Хынчештах, Унгенах и Комрате. Всего по стране установлено 12 палаток.

Спасатели призывают граждан быть бдительными в предстоящие дни, которые также будут жаркими. Особенно тщательно следует соблюдать правила противопожарной безопасности во избежание возгораний растительности. В рисковых ситуациях незамедлительно звоните по номеру 112.