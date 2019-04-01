Более 600 лихачей и 20 пьяных водителей поймали сотрудники НИП в выходные дни

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В период с 29 по 31 марта сотрудники Национального инспектората патрулирования (НИП), которые следили за порядком на трассах страны, зафиксировали более 1 100 нарушений ПДД. Самое частое нарушение – превышение скорости.

Так, по данным пресс-службы НИП, всего за три дня более 660 водителей превысили максимально допустимую скорость движения, а 34 водителя не имели при себе водительского удостоверения. Ещё 24 водителя позволили себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Стоит отметить, что в течение трёх дней на дорогах страны произошло 16 ДТП, в результате которых 21 человек получил травмы различной степени тяжести. Помощь сотрудников НИП понадобилась в 80 трудных ситуациях на дорогах страны.

Напомним, что с сегодняшнего дня, 1 апреля, водителям разрешено ездить в дневное время суток с выключенными фарами.