Более 600 источников радиации обнаружили в Молдове в прошлом году

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Более 600 неустановленных источников радиации было выявлено на территории республики в 2018 году. Эти источники были помещены на хранение или безопасно уничтожены экстренными бригадами Национального агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности.

Как передаёт ipn.md, если уровень радиации на 5 метеорологических площадках, расположенных в Кишинёве, Бельцах, Бричанах, Штефан-Водэ и Кагуле, превышает допустимый предел в 25 микрорентген в час, то оповещаются все учреждения, ответственные за мониторинг и реагирование. Мобильная бригада экспертов Национального агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности отбирает пробы и проводит их лабораторный анализ. При авариях, вызвавших повышение уровня радиации, Молдова обязана оповестить о случившемся соседние государства и собственных граждан.

Чаще всего обнаруживаемые радиоактивные источники остаются со времён СССР. Люди, живущие поблизости, даже не знают об их опасности.

По словам руководителя Кишинёвской метеорологической станции Ольги Мельник, самый высокий с начала этого года уровень радиации в Кишинёве наблюдался 3 марта. Тогда были зафиксированы 18 микрорентген в час, что ниже допустимого предела.

В 2015 году на столичной улице Сфынтул Андрей был обнаружен участок земли, загрязнённый цезием-137. По словам экспертов Агентства, источник загрязнения не обнаружен до сих пор.