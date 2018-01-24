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Более 60% жителей страны гордятся тем, что они молдаване

Более 60% жителей страны гордятся тем, что они молдаване

Об этом свидетельствуют результаты представленного сегодня, 24 января, в Кишиневе опроса общественного мнения. 

Согласно итогам исследования, почти 23% очень гордятся тем, что они молдаване, а еще 38,3% испытывают по этому поводу довольно сильную гордость. Вместе с тем, около 27% сказали, что они не очень этим гордятся, а еще 9% совсем не гордятся тем, что они молдаване.

 

Исследование проводилось Ассоциацией социологов и демографов Молдовы в период со 2 по 18 января 2018 года. В нем приняли участие 1783 респондента из 91 населенного пункта страны. Погрешность составляет +/-2,4%.

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