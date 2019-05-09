Более 60 тысяч человек приняли участие в Марше Победы в Кишиневе (ФОТО)

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Жители Молдовы массово откликнулись на призыв президента и руководства ПСРМ и присоединились к масштабному шествию в честь Дня Победы. В праздничных мероприятиях в центре столицы приняли участие более 60 тысяч человек.

Колонна начала движение от Арки Победы в центре Кишинёва. Одновременно с Маршем Победы по традиции прошла акция «Бессмертный полк». Граждане несли портреты своих героев, отдавших свою жизнь ради мирного неба над нашей головой, и скандировали: «Ура!», «Спасибо деду за победу!», «Мы помним, мы гордимся!». Многие присоединялись к колонне по ходу ее шествия.

Впереди колонны ехали ветераны на ретромобилях, а молодые люди развернули 75-метровую георгиевскую ленту в честь 75-летия освобождения Молдовы. Шествие традиционно возглавил Игорь Додон. Глава государства в очередной раз высоко отметил важность этой даты, подчеркнув также, что этот День Победы – особенный, ведь в этом году мы празднуем юбилейную годовщину освобождения республики от захвата фашистов. Додон напомнил, что им были запущены и реализуются многие инициативы, связанные с празднованием этой важной даты.

– В течение последних месяцев мы проехали большинство городов Молдовы. После 9 мая мы будем продолжать шествия по городам и селам РМ. 24 августа планируем проведение крупных мероприятий в Кишиневе и в других населенных пунктах. В преддверии 24 августа будет показан документальный фильм, который снимается по инициативе президента об освобождении Кишинева. Мы получили доступ к архивам Советского Союза, я обратился к руководству России, и нам дали этот доступ. 75 лет освобождения Молдовы нужно всем отмечать, всем нужно помнить об этом, – сказал он.

Игорь Додон также отметил, что он рад, что в сегодняшнем шествии приняло участие много детей. Сам он пришел на марш также со своей семьей.

– Мы должны это помнить и передавать нашим потомкам, – выразил уверенность президент.

В шествии традиционно приняло участие руководство, депутаты и муниципальные советники Партии социалистов.

– Во всём мире отмечают этот праздник, и он таким и останется, как бы его ни пытались переиначить. В душе и сердце каждого человека он останется Днём Победы, – отметила председатель ПСРМ Зинаида Гречаный. – День Победы – это, в первую очередь, победа над войной против человечества. Важно помнить, что, защищая страну, погибло очень много людей. Этот день заставляет нас задуматься над тем, как важен мир, как важно быть вместе и быть сплоченными. Я участвую в мероприятиях в честь Дня Победы с малых лет. Это победа над тем, что не должно больше никогда повториться, – сказал секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан – Война отняла у каждой семьи отцов, матерей, детей, оставив глубокую рану в душе народа. Нужно помнить этот день: мы победили, потому что с нами была правда, был Бог. Этот день праздновал, праздную, и буду праздновать! – подчеркнул депутат ПСРМ Богдан Цырдя. – Важно не забывать эту дату, чтобы такие страшные вещи не повторились. Историю нужно знать, помнить и чтить. День Победы – один из тех священных праздников, который пережил все политические события и переживёт ещё не одно поколение, – считает депутат ПСРМ Гайк Вартанян.

К маршу и акции “Бессмертный полк” присоединились и руководители дипломатических миссий России и Беларуси в Молдове.

– Мне искренне приятно то, что я вижу сегодня очень много молодых, родители пришли со своими детьми для того, чтобы показать и объяснить им, какой ценой далась эта свобода, этот мир, и кому мы благодарны. В этом и заключается преемственность поколений. Очень важно, чтобы молодежь знала подвиги своих предков, – сказал посол России в Молдове Олег Васнецов. – Нам нужно передавать молодым Вахту Памяти об этой войне. Такие мероприятия очень важны. Мы чтим наших героев, мы в неоплатном долгу перед ними, – отметил посол Беларуси в Молдове Сергей Чичук.

Граждане прошли единой колонной к Мемориалу воинской славы “Вечность”, где возложили цветы к Вечному Огню, почтили память погибших минутой молчания, а также выпустили в небо символизирующих мир белых голубей.