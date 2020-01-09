Более 60 пьяных водителей были пойманы патрульными за последние пять дней

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В период с 4 по 8 января сотрудники Национального инспектората патрулирования зарегистрировали более 2 600 нарушений правил дорожного движения.

Так, по данным пресс-службы НИП, в течение пяти дней на дорогах страны были пойманы 2 695 водителей, нарушивших ПДД. Более 1 400 водителей превысили скорость движения, а около 350 нарушили требования дорожных знаков.

Кроме этого, патрульные поймали 66 водителей, которые сели за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Ещё 78 водителей нарушили правила остановки и не уступили дорогу пешеходам или другим участникам дорожного движения.

НИП настоятельно призывает водителей адаптировать скорость движения в зависимости к погодным условиям и не нарушать ПДД.