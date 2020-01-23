Более 60 очагов возгорания растительности потушили пожарные за сутки

Более 60 очагов возгорания растительности потушили пожарные за сутки

За последние 24 часа сотрудники ГИЧС ликвидировали 62 возгорания сухой травы. Согласно информации ведомства, в результате было уничтожено около 236 га растительности.

Большинство очагов было зарегистрировано в центре и на юге страны. Пожарные тушили сухую растительность в районах Страшены, Унгены, Калараш, Теленешты, Яловены, Новые Анены, Оргеев, Кагул, а также в Кантемире.

Так, в селе Будэу Теленештского района спасатели потушили 20 га растительности. В районе муниципия Кишинэу были ликвидированы очаги возгорания в Страшенах (40 га), в Кодру (10 га), а также в Сынджере (0,8 га). По данным ГИЧС, всего за вчерашний день в тушении возгораний было задействовано более 65 бригад.

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