Более 60 очагов возгорания растительности потушили пожарные за сутки

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За последние 24 часа сотрудники ГИЧС ликвидировали 62 возгорания сухой травы. Согласно информации ведомства, в результате было уничтожено около 236 га растительности.

Большинство очагов было зарегистрировано в центре и на юге страны. Пожарные тушили сухую растительность в районах Страшены, Унгены, Калараш, Теленешты, Яловены, Новые Анены, Оргеев, Кагул, а также в Кантемире.

Так, в селе Будэу Теленештского района спасатели потушили 20 га растительности. В районе муниципия Кишинэу были ликвидированы очаги возгорания в Страшенах (40 га), в Кодру (10 га), а также в Сынджере (0,8 га). По данным ГИЧС, всего за вчерашний день в тушении возгораний было задействовано более 65 бригад.