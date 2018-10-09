Более 60 нарушений, 112 рекомендаций и 29 штрафов: результаты проверок НАБПП

Такие данные предоставило Национальное агентство безопасности пищевых продуктов в анализе деятельности с 20 сентября по 4 октября.

Так, согласно полученным данным, сотрудниками территориальных подразделений НАБПП было проведено 10 проверок экономических агентов в области растительной продукции, а также 19 проверок предприятий по реализации средств защиты растений и удобрений и 3 проверки в хранилищах. Контроль также прошёл один экономический агент, который выращивает и реализует на местном и на зарубежном рынке семена и саженцы.

За указанный период времени инспекторы агентства посетили 9 животноводческих ферм, 3 частных хозяйства, 2 овчарни, 26 пасек, 1 рыбную ферму, а также 3 ветеринарных кабинета. Также специалисты проверили 3 пункта сбора молока, 4 скотобойни, 5 холодильных камер, 13 продуктовых рынков и 1 магазин с мясной продукцией. Контроль также прошли 4 фабрики по производству вина, одна мельница, блок переработки фруктов, пекарня и ещё 6 хранилищ продуктов питания.

В то же время был проведен контроль в 56 продуктовых магазинах, 3 лавках, в одном специализированном магазине, а также в 9 банкетных залах, 3 кафе, 2 барах, 4 столовых и 9 школьных пищблоках, 11 пищблоках дошкольных учреждений, в 1 спецшколе и в 2 пищевых блоках районных больниц.

В результате проверок было зафиксировано 64 нарушений, составлено 112 наказов и заполнено 26 протоколов об административном нарушении.