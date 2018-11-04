Более 60 человек погибли в пожарах с начала этого года

18 человек скончались, отравившись окисью углерода из-за неисправных отопительных установок. Чтобы избежать трагедий, специалисты рекомендуют перед началом отопительного сезона проверить системы отопления независимо от того, работают ли они на природном газе или на твердом топливе. Установка детекторов дыма и газа призвана повысить меры безопасности.

Пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу заявила для IPN, что в отапливаемых при помощи печах домах необходимо устанавливать металлические плиты на полу перед дверцами печи, чтобы не допустить распространения пожаров от выпавшего горящего угля. В то же время необходимо, чтобы легковоспламеняющиеся предметы, такие как одежда, текстиль и мебель, не находились и не оставлялись вблизи печей.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям проводит с 2017 года кампанию „Надежный дом, спасенная жизнь” на всей территории Республики Молдова. Кампания заключается в установке детекторов дыма в домах, где живут прикованные к постели лица или люди с другими ограниченными возможностями, в домах пожилых людей и многодетных семей. С начала кампании детекторы дыма были установлены примерно в 2500 домах.

Детекторы установлены на потолке в каждой комнате, где есть обогреватель. Они издают звуковой сигнал при обнаружении дыма или угарного газа, предупреждая жильцом о появлении токсичных газов или о возникновении пожара. Инспекторат рекомендует семьям, которые не имеют права на программу „Надежный дом, спасенная жизнь”, обращаться к авторизованным лицам, чтобы установить индивидуально детекторы дыма.

Начальник Управления эксплуатации сетей природного газа и контроля производства „Молдовагаз” Виталий Борденюк сказал, что для того, чтобы избежать утечки газа, необходима периодическая проверка дымоходов и вентиляционных каналов специалистами из специализированных предприятий, которые по окончании проверки должны выдать акт, подтверждающий бесперебойную работу оборудования. Также рекомендуется использование современных газовых установок, которые имеют встроенные автоматические системы безопасности. Другими мерами, связанными с установкой детекторов газа, являются электромагнитные клапаны. Эти устройства автоматически отключают газ при обнаружении утечки.

С 2014 года технические нормативы предусматривают установку в новостройках и в частных домах, подключенных к газовой сети, автоматизированных систем безопасности. Виталий Борденюк заявил, что граждане, проживающие в старых домах и не имеющие устройства обнаружения с системой отключения газа, должны купить их самостоятельно. Эти устройства устанавливаются специалистами „Молдовагаз” на основе заявки со стороны потребителя. „Moldovagaz” является единственным предприятием, которое имеет право устанавливать эти устройства.