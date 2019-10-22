Более 6 тысяч пациентов обратились в выходные за скорой медпомощью

Более 6 тысяч пациентов обратились в выходные за скорой медпомощью

В период с 18 по 20 октября Служба экстренной медицинской помощи зарегистрировала 6 412 обращений по всей стране.

Как сообщает пресс-служба Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи, помощь врачей понадобилась в следующих ситуациях: 1 283 обострения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 15 случаев острого коронарного синдрома, 836 случаев неврологических нарушений, 89 из которых – инсульты. Кроме этого, за отчётный период было зарегистрировано 845 пациентов с респираторными заболеваниями, среди которых 456 – дети.

Стоит отметить, что 2 441 пациент был госпитализирован и проходит лечение в стационарных условиях.

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