Более 6 тысяч леев штрафа получили рыбаки за нелегальную ловлю рыбы

Более 6 тысяч леев штрафа получили рыбаки за нелегальную ловлю рыбы

Сотрудники Рыбоохраны наложили санкции в отношении 6 рыбаков, ловивших рыбу с помощью сетей.

По данным пресс-службы ведомства, двое из нарушителей были обнаружены на берегу озера Белеу, недалеко от села Слободзея Маре Кагульского района. В отношении нарушителей были наложены штрафы на общую сумму 2 400 леев. Кроме этого, правоохранители обязали рыбаков возместить ущерб за пойманную рыбу, среди которой была в основном щука, в размере 2 200 леев.

Ещё 4 рыбака-нарушителя были обнаружены у сёл Колибаш, Вадул луй Исак и Манта в Кагульском районе. Сотрудники Службы рыбоохраны заполнили 4 протокола, которые предусматривают штрафы в размере 1 200 леев, а также возмещение ущерба, который составляет 930 леев.

 

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