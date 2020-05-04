Более 6 млрд леев собрали сотрудники Таможенной службы с начала года

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За первые 4 месяца текущего года в госбюджет было собрано более 6,6 млрд леев, что на 78 млн больше, чем в аналогичный период прошлого года. По данным Таможенной службы, поступления в апреле составили 1 млрд 285 млн леев.

За отчётный период были выписаны 33 045 таможенных деклараций и выявлены 127 случаев нарушения таможенного законодательства. Наиболее частые из них касались превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными знаками, условий транзита или подачи таможенной декларации, а также недекларирования потребительских товаров. В связи с этим было составлено 38 протоколов о правонарушениях, а также наложены штрафы в размере 150 тысяч леев.

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