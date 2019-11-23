Более 6 часов детальных обсуждений: руководство страны наметило пути решения существующих проблем (ФОТО)

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Президент Молдовы Игорь Додон вместе со спикером парламента и премьер-министром провели сегодня ряд встреч с несколькими министрами по отдельности, а также с мэром Кишинева (более 6 часов детальных обсуждений). С каждым из них были обсуждены проблемы руководимых ими ведомств, пути налаживания их более эффективного взаимодействия и скорейшего достижения ожидаемых гражданами результатов.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в соцсети.

⁃ После проведённых сегодня бесед могу с уверенностью сказать, что у руля этих министерств и столичной мэрии встали компетентные люди, которым я доверяю и окажу в дальнейшем всю необходимую поддержку. Совместными усилиями мы определили пути решения имеющихся у граждан проблем, договорились о способах начала реализации ряда социально-экономических проектов, а также проекта модернизации дорог, – отметил он.

Президент добавил, что в понедельник, в ходе еженедельного совещания со спикером и премьером, будут завершены эти дискуссии, разработан план действий, и тогда же озвучены детали.

⁃ Наша цель – показать гражданам пример ответственной власти, поскольку важен не политический окрас, а профессионализм и умения тех, кто у власти. Мы понимаем, чего ждут граждане от руководства страны, и сделаем всё необходимое, чтобы новое правительство не разочаровало людей, как это произошло с предыдущими властями, – подытожил Игорь Додон.