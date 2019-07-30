Более 6 500 пациентов обратились в выходные за скорой медицинской помощью

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Служба экстренной медицинской помощи в течение прошедших выходных оказала помощь 6 548 пациентам по всей стране. Врачи обследовали 5 229 взрослых и 1 319 детей.

В общей сложности, в больничные учреждения было доставлено 2 694 пациента, из которых 1 971 – взрослые и 723 ребёнка.

Помощь врачей понадобилась в следующих ситуациях: 66 инсультов, 11 случаев острого коронарного синдрома, 41 отравление, 28 ДТП, в которых 36 человек получили травмы. Бригады неотложной помощи в двух случаях ассистировали при родах на дому, которые прошли без осложнений. Впоследствии матери и новорождённые были доставлены в родильное отделение для оказания надлежащей медицинской помощи.