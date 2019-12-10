Более 6 000 пациентов обратились в “скорую” на выходных

0

Согласно данным Службы экстренной медицинской помощи, за прошедшие выходные врачи оказали помощь 6 353 пациентам по всей стране. В больничные учреждения, в общей сложности, было доставлено 2 394 пациента, из которых 1 816 – взрослые и 578 – дети.

В период с 6 по 8 декабря было зарегистрировано 897 обращений пациентов с неврологическими расстройствами, из которых 88 инсультов. Срочную медицинскую помощь получили 1 427 человек, в том числе 19 пациентов с острым коронарным синдромом.

На выходных врачи оказали медицинскую помощь 35 людям, пострадавшим в результате 27 дорожно-транспортных происшествий. 29 пациентов были доставлены в больницу для дальнейшего лечения.

В двух случаях бригадам скорой помощи пришлось ассистировать при родах. Жительница Сэрэтений Векь благополучно родила дома при помощи врачей. 8 декабря жительница Теленештского района родила девочку. Матери и младенцы были доставлены в родильные отделения, где им была оказана надлежащая медицинская помощь.