Более 6 000 автомобилей с иностранными номерами пересекли молдавскую границу за сутки

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

16 человек нарушили режим КПП;

1 попытка предъявить поддельные документы;

2 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;

8 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

4 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 45 692 перехода. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 26 188. Из общего числа людей, пересекающих границу, 23 914 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 502 пересечения, среди которых 6 169 автомобилей с иностранными номерами.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 10 316 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 7 830 пересечений,

КПП «Скуляны» – 5 714 пересечений,

КПП «Атаки» – 3 542 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 256 пересечений,

КПП «Паланка» – 2 394 пересечения,

КПП «Кагул» – 2 378 пересечений,

КПП «Костешты» – 2 127 пересечений,

КПП «Крива» – 1 286 пересечений.

В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.