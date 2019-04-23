Более 6 000 автомобилей с иностранными номерами пересекли молдавскую границу за сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 16 человек нарушили режим КПП;
- 1 попытка предъявить поддельные документы;
- 2 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;
- 8 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
- 4 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.
В пунктах пересечения поток лиц составил 45 692 перехода. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 26 188. Из общего числа людей, пересекающих границу, 23 914 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 502 пересечения, среди которых 6 169 автомобилей с иностранными номерами.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Леушены» – 10 316 пересечений,
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 7 830 пересечений,
- КПП «Скуляны» – 5 714 пересечений,
- КПП «Атаки» – 3 542 пересечения,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 256 пересечений,
- КПП «Паланка» – 2 394 пересечения,
- КПП «Кагул» – 2 378 пересечений,
- КПП «Костешты» – 2 127 пересечений,
- КПП «Крива» – 1 286 пересечений.
В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.
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