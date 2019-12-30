Более 550 млн леев было собрано Таможенной службой за неделю

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В период с 23 по 29 декабря в результате оформления 10 511 деклараций в госбюджет было собрано 555,8 млн леев. По данным Таможенной службы, за отчётный период было выявлено 130 случаев нарушения таможенного законодательства.

Наиболее частые нарушения касались превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными знаками. Было составлено 58 протоколов о правонарушениях и наложены штрафы в размере более 212 000 леев.

Поток транспортных единиц составил 80 396. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано на молдо-румынской границе. Самыми загруженными таможенными пунктами стали “Леушены” и “Скуляны” – по 17 401 и 11 942 пересечения соответственно.