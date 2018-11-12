Более 5000 случаев пневмонии было зарегистрировано в Молдове в прошлом году

Распространённость респираторных заболеваний среди населения страны в 2017 году составила более 5 223 случаев на 10 000 населения по сравнению с почти 4 500 случаями в 2016 году. В прошлом году было зарегистрировано примерно 90 случаев пневмонии на 10 000 населения, что на 4 случая больше, чем в 2016 году.

Такие данные представлены Национальным агентством общественного здравоохранения (НАОЗ) по случаю Всемирного дня пневмонии, отмечаемого ежегодно 12 ноября. Как говорят специалисты НАОЗ, пневмония является одной из главных инфекционных причин смертности среди детей в возрасте до 5 лет. По данным НАОЗ, среди детей в возрасте 0-17 лет заболеваемость пневмонией в 2017 году составила 16 915 случаев по сравнению с 16 083 случаями в 2016 году. В прошлом году 51 ребёнок умер от пневмонии, по сравнению с 57 случаями в 2016 году, пишет ipn.md.

Специалисты отмечают, что в течение 2000-2015 гг. пневмония унесла жизни 1,7 миллиона человек по всему миру. В список мер по профилактике заболевания входит грудное вскармливание в первые 6 месяцев жизни ребёнка, правильное питание, обязательная вакцинация, соблюдение норм санитарии и гигиены, в особенности в помещениях.