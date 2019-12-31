Более 500 пожарных и спасателей будут обеспечивать безопасность в новогоднюю ночь

Более 500 пожарных и спасателей будут обеспечивать безопасность в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь для обеспечения безопасности граждан на посту будут находиться более 500 спасателей со 130 спецмашинами. Работа будет осуществляться в режиме нон-стоп. 

Пожарные настоятельно призывают граждан соблюдать правила противопожарной безопасности и избегать использования пиротехнических материалов. Быть бдительными необходимо и при использовании гирлянд – на ночь в обязательном порядке из следует выключать.

Предельную осторожность следует проявлять и тем, кто использует в быту печи.

В случае рисковых ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

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