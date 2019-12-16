Более 500 млн леев собрано Таможенной службой за неделю

Более 500 млн леев собрано Таможенной службой за неделю

В период с 9 по 15 декабря в результате оформления 12 583 деклараций в госбюджет было собрано 503,1 млн леев. По данным Таможенной службы, за отчётный период был выявлен 131 случай нарушения таможенного законодательства.

Наиболее частые нарушения касались превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными знаками. Было составлено 59 протоколов о правонарушениях и наложены штрафы в размере 201 000 леев.

Поток транспортных единиц составил 74 480. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано на молдо-румынской границе. Самыми загруженными таможенными пунктами стали “Леушены” и “Скуляны” – по 14 842 и 12 840 пересечений соответственно.

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