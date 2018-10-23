Более 500 должностей в учебных заведениях столицы остаются вакантными

Более 500 должностей в учебных заведениях столицы остаются вакантными

В учебных заведениях муниципия Кишинёв остаются вакантными 525 должностей преподавателей, передаёт IPN.

Как отмечают муниципальные власти в своём пресс-релизе, требуются 125 учителей физического воспитания, музыки, государственного языка и литературы, математики, английского языка и физики. В учреждениях системы дошкольного образования насчитывается 400 вакансий воспитателей, методистов, музыкальных руководителей, логопедов, психологов, дефектологов. Наблюдается и дефицит непедагогического персонала: вакантны 414 должностей медицинских сестёр, помощников воспитателя, нянечек, поваров, помощников повара, посудомоек, прачек, уборщиков помещений.

Стоит отметить, что на необходимость срочного решения проблемы дефицита кадров в учебных заведениях Кишинева неоднократно обращали внимание социалисты. Вчера они выступили с инициативой увеличить зарплаты кишиневских учителей, работающих в начальной и средней школе, а также воспитателей детских садов на 20%.

 

 

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