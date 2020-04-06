Более 50 звонков уже поступило на линию “Ветеран” (ВИДЕО)

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Министерство обороны Молдовы получило более 50 обращений от ветеранов посредством открытой на прошлой неделе линии доверия “Ветеран” для разрешения проблем ветеранов ВОВ и силовых структур, семей павших героев, вдов участников военных действий. Большинство звонков поступило из муниципия Кишинев, а также из населенных пунктов Оргеевского, Хынчештского, Каушанского и Дубоссарского районов.

Звонки касались, главным образом, необходимости приобретения продуктов питания и медикаментов, вопросов, связанных с медицинским полисом, а также семейных проблем. Некоторые ветераны звонят для того, чтобы получить информацию о переоформлении документов или чтобы узнать, куда обращаться для решения вопросов, с которыми они сталкиваются в этот период. Все запросы регистрируются и проверяются, а впоследствии передаются по назначению.

Напомним, что все ветераны могут звонить со своими вопросами и обращениями с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 по телефонам: 022 25 20 65 или 022 25 21 78. Также открыта круглосуточная “горячая линия”: 060705138, 24/24.

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