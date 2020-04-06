Более 50 звонков уже поступило на линию “Ветеран” (ВИДЕО)

Более 50 звонков уже поступило на линию “Ветеран” (ВИДЕО)

Министерство обороны Молдовы получило более 50 обращений от ветеранов посредством открытой на прошлой неделе линии доверия “Ветеран” для разрешения проблем ветеранов ВОВ и силовых структур, семей павших героев, вдов участников военных действий. Большинство звонков поступило из муниципия Кишинев, а также из населенных пунктов Оргеевского, Хынчештского, Каушанского и Дубоссарского районов. 

Звонки касались, главным образом, необходимости приобретения продуктов питания и медикаментов, вопросов, связанных с медицинским полисом, а также семейных проблем. Некоторые ветераны звонят для того, чтобы получить информацию о переоформлении документов или чтобы узнать, куда обращаться для решения вопросов, с которыми они сталкиваются в этот период. Все запросы регистрируются и проверяются, а впоследствии передаются по назначению.

Напомним, что все ветераны могут звонить со своими вопросами и обращениями с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 по телефонам: 022 25 20 65 или 022 25 21 78. Также открыта круглосуточная “горячая линия”: 060705138, 24/24.

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