Более 50 тысяч детей отдохнут этим летом в лагерях Молдовы

0

В летний период более 50 тысяч детей и подростков смогут отдохнуть в 120 лагерях. В частности, будут работать 77 дневных лагерей и 46 лагерей с круглосуточным пребыванием.

Согласно постановлению правительства, ориентировочная стоимость одного дня пребывания в финансируемых государством лагерях отдыха будет варьироваться от 165 до 251 лея. Как пишет moldpres.md, 25% от общего количества путёвок выделены для отдыха детей-сирот, детей из неблагополучных семей, семей с тремя и более детьми и т. д. Лагеря будут работать с июня по август.