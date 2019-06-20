Более 50 тысяч детей отдохнут этим летом в лагерях Молдовы

Более 50 тысяч детей отдохнут этим летом в лагерях Молдовы

В летний период более 50 тысяч детей и подростков смогут отдохнуть в 120 лагерях. В частности, будут работать 77 дневных лагерей и 46 лагерей с круглосуточным пребыванием.

Согласно постановлению правительства, ориентировочная стоимость одного дня пребывания в финансируемых государством лагерях отдыха будет варьироваться от 165 до 251 лея. Как пишет moldpres.md, 25% от общего количества путёвок выделены для отдыха детей-сирот, детей из неблагополучных семей, семей с тремя и более детьми и т. д. Лагеря будут работать с июня по август.

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