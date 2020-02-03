Более 50 пьяных водителей были пойманы патрульными за выходные

Более 50 пьяных водителей были пойманы патрульными за выходные

В период с 31 января по 2 февраля сотрудники Национального инспектората патрулирования зарегистрировали более 2 500 нарушений правил дорожного движения.

Так, по данным пресс-службы НИП, в течение трёх дней на дорогах страны были пойманы 1 353 водителя, превысивших скорость движения. Около 250 нарушили требования дорожных знаков и не уступили дорогу. Кроме этого, патрульные поймали более 50 водителей, которые сели за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

НИП настоятельно призывает водителей адаптировать скорость движения к погодным условиям и не нарушать ПДД.

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