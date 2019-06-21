Более 50 кустов конопли обнаружили на земельных участках среди кукурузы в Трушенах (ВИДЕО)

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На этой неделе сотрудники полиции сектора Буюканы предприняли специальные меры по борьбе с наркосодержащими растениями в коммуне Трушены, в результате чего было найдено и изъято 55 кустов конопли.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, наркосодержащие растения были обнаружены на двух земельных участках, где выращивалась кукуруза и за которыми ухаживали две женщины в возрасте 35 и 42 лет. Все найденные растения были выкорчеваны, изъяты и направлены в лабораторию. Если бы женщинам удалось продать коноплю, то они получили бы прибыль в размере более чем 80 000 леев.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит штраф в размере от 20 000 до 35 000 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок до 150 часов или до 1 года лишения свободы.