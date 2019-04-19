Более 50-и молдаван депортировали из Германии: им наложили запрет на въезд в ЕС

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Более 50-и граждан Молдовы, незаконно находившиеся на территории Германии, были доставлены немецкими властями на родину. В их отношении был наложен запрет на въезд в страны Европейского союза.

Как сообщает пресс-служба Бюро по миграции и беженцам, вчера, 18 апреля, была проведена реадмиссия 51 гражданина Республики Молдова, которые незаконно находились на территории Германии. Они были эскортированы немецкими властями, после чего получили запрет на въезд на территорию ЕС на разные периоды.

Стоит отметить, что реадмиссия – это процедура, в рамках которой Молдова принимает обратно всех граждан нашей страны, которые не выполняют или перестали выполнять условия въезда, пребывания или проживания на территории другого государства.