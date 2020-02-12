Более 50% граждан поддерживают отставку правительства Санду

Более 50% граждан поддерживают отставку правительства Санду

50,7% граждан положительно оценивают отставку правительства Майи Санду. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня в столице. 

37,7% относятся к этому негативно, остальные – не знают или отказались отвечать на этот вопрос.

Также большинство опрошенных, 38,6%, положительно оценили утверждение правительства Иона Кику.

Опрос общественного мнения проводился компанией “Intellect Group” по собственной инициативе и на собственные средства с 3 по 10 февраля. В исследовании приняли участие 1074 человека. Максимальная погрешность составляет +/-3%. 

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