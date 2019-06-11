Более 50 000 пересечений государственной границы зарегистрировано за сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 2 попытки пересечь границу по поддельным документам;
- 2 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;
- 3 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
- 1 человек, находящийся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.
В пунктах пересечения поток лиц составил 54 767. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 28 689. Из общего числа людей, пересекающих границу, 27 968 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 579.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 11 139 пересечений,
- КПП «Леушены» – 10 125 пересечений,
- КПП «Скуляны» – 5 560 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 5 429 пересечений,
- КПП «Кагул» – 3 900 пересечений,
- КПП «Атаки» – 3 371 пересечение,
- КПП «Паланка» – 2 946 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Рени» – 2 293 пересечения,
- КПП «Костешты» – 1 503 пересечения,
- КПП «Тудора» – 1 438 пересечений.
Facebook Комментарии