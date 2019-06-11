Более 50 000 пересечений государственной границы зарегистрировано за сутки

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

2 попытки пересечь границу по поддельным документам;

2 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;

3 водителя проигнорировали правила использования виньеток;

1 человек, находящийся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 54 767. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 28 689. Из общего числа людей, пересекающих границу, 27 968 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 579.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 11 139 пересечений,

КПП «Леушены» – 10 125 пересечений,

КПП «Скуляны» – 5 560 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 5 429 пересечений,

КПП «Кагул» – 3 900 пересечений,

КПП «Атаки» – 3 371 пересечение,

КПП «Паланка» – 2 946 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Рени» – 2 293 пересечения,

КПП «Костешты» – 1 503 пересечения,

КПП «Тудора» – 1 438 пересечений.