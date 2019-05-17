Более 50 000 переходов зарегистрировали за сутки на границе

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

6 человек нарушили режим КПП;

1 попытка предъявить поддельные документы;

2 попытки незаконного провоза товаров;

4 водителя проигнорировали правила использования виньеток;

1 человек, находящийся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 50 769. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 27 042. Из общего числа людей, пересекающих границу, 27 929 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 12 850 единиц.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 8 685 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 8 625 пересечений,

КПП «Атаки» – 5 753 пересечения,

КПП «Скуляны» – 5 563 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 029 пересечений,

КПП «Кагул» – 2 518 пересечений,

КПП «Костешты» – 2 187 пересечений,

КПП «Крива» – 1 922 пересечения,

КПП «Паланка» – 2 048 пересечений.

В настоящее время все пункта работают в обычном режиме.