Более 5 млрд леев собрала Таможенная служба с начала года

0

За первые 3 месяца текущего года в госбюджет было собрано более 5,3 млрд леев, что на 776 млн больше, чем в аналогичный период прошлого года.

По данным Таможенной службы, в марте было собрано более 2 млн леев, что на 11% больше, чем в прошлом году. За последний месяц было выписано 47 394 таможенных декларации и выявлено 295 случаев нарушения таможенного законодательства. Наиболее частые из них касались превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными знаками, условий транзита или подачи таможенной декларации, а также недекларирования потребительских товаров. В связи с этим был составлен 201 протокол о правонарушениях, а также наложены штрафы в размере 817 тысяч леев.

За первые 3 месяца года поток транспортных единиц составил 203 910. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано на молдо-румынской границе. Самыми загруженными таможенными пунктами стали “Леушены” и “Скуляны” – 41 221 и 30 587 пересечений соответственно.

Также в течение марта на информационную линию поступило 5 399 запросов о предоставлении информации, связанной с работой таможни.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.