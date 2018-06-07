Более 5 миллионов леев налогов не выплатили государству руководители двух дистрибьюторских компаний (ФОТО)

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам передала в суд уголовное дело руководителей двух компаний, специализирующихся на импорте фруктов и овощей, которые уклонились от уплаты по меньшей мере 5 миллионов леев налогов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, четверо граждан Молдовы, находившихся в родственных связях друг с другом, совместно с гражданином Турции, вели теневой бизнес по импорту фруктов, овощей и зелени.

Согласно материалам дела, обвиняемые указывали неверную информацию в налоговой документации, и заведомо скрывали реальную стоимость товара, ввозимого на территорию РМ для реализации. Кроме этого, продукты вводились в оборот без выдачи на это чеков или налоговых накладных. В ходе уголовного преследования обвиняемые покрыли ущерб, причинённых государственному бюджету, сумма которого составляет более 5 миллионов леев.

Если суд признает подозреваемых виновными в совершении инкриминируемого им преступления, то им грозит наказание в виде штрафа в размере от 167 500 до 267 500 леев или тюремное заключение на срок до шести лет. В обоих случаях они будут лишены права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет. Юридические лица могут быть наказаны штрафом в размере от 200 000 до 350 000 леев с лишением права осуществлять определенную деятельность с последующей ликвидацией.