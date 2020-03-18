Более 5 200 человек пересекли границу за последние сутки

Более 5 200 человек пересекли границу за последние сутки

За последние 24 часа 5 206 человек пересекли границу страны. Из них большинство – 3 041 человек – въехало в Молдову.

Как уточнили в Пограничной полиции, 2 257 человек пересекли границу через КПП на молдо-румынской границе, а 782 – через КПП на границе с Украиной. За последние 24 часа, пишет moldpres.md, на всех пунктах пересечения были обследованы 2 284 гражданина и заполнено 1 193 эпидемиологических анкет.

Напомним, что с 17 марта запрещено пересечение молдо-украинской и молдо-румынской границ иностранными гражданами по направлению въезда в Республику Молдова через КПП, открытые для передвижения.

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