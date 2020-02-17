Более 460 млн леев собрали за неделю сотрудники Таможенной службы

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В период с 10 по 16 февраля в результате оформления 11 573 деклараций в госбюджет было собрано 462,5 млн леев. По данным Таможенной службы, за отчётный период было выявлено 128 случаев нарушения таможенного законодательства.

Наиболее частые нарушения касались превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными знаками. Было составлено 65 протоколов о правонарушениях и наложены штрафы в размере более 231 000 леев.

За прошедшую неделю операторы “горячей” линии ответили на 299 запросов. Поток транспортных единиц составил 70 660, а наибольшее количество пересечений было зарегистрировано на молдо-румынской границе.