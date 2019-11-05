Более 450 экономических агентов примут участие в XIX выставке «Сделано в Молдове»

Более 450 экономических агентов со всей страны примут участие в XIX выставке «Сделано в Молдове», которая пройдет с 29 января по 2 февраля 2020 года в МВЦ «Молдэкспо». Об этом сообщил сегодня глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Харя.

По словам Хари, выставка будет организована МВЦ «Молдэкспо» на площади более 3000 квадратных метров и объединит компании из различных сфер деятельности. Посетители смогут найти на выставке продукты питания, напитки, товары широкого потребления и сельскохозяйственную продукцию. В мероприятии примут участие финансовые и торговые ассоциации, компании, предоставляющие услуги, предприятия агропромышленной сферы.

По оценкам организаторов, выставку посетят более 54 тыс. человек и официальные делегации из Румынии, Греции, Италии, Литвы, Швейцарии, Украины, Беларуси и Турции.

На мероприятии впервые будет организована специальная зона, где будут выставлены свежие фрукты и овощи. Также впервые, с отдельными стендами и множеством новых продуктов будут представлены компании, производящие эко-продукты. Также, в этом году в выставке будут участвовать предприниматели из уезда Марамуреш, Румыния.

За годы проведения выставки «Сделано в Молдове» она стала самой популярной выставочной платформой, которая отражает основные тенденции развития рынка продуктов и услуг в Республике Молдова.