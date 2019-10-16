Более 400 компаний участвуют в сельскохозяйственных выставках на “Молдэкспо”

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Более 400 компаний из 20 стран мира принимают участие 16-19 октября в агропромышленной неделе на “Молдэкспо”, которая включает Международную специализированную выставку машин, оборудования и технологий “Moldagrotech” (осень) и Международную специализированную выставку продукции, машин, сельскохозяйственных технологий и ремесел “Farmer”.

Самый большой сегмент выставки укомплектован сельскохозяйственной техникой и оборудованием. Здесь представлены тракторы, машины для обработки почвы, сеялки, удобрения и средства защиты растений, уборочная техника, кормозаготовительная техника, послеуборочная техника и другие, пишет moldpres.md.

В рамках экспозиций состоится конкурс “Новинка года”, в котором зарегистрировались 26 компаний, также будет вручен главный приз за особый вклад в модернизацию АПК Молдовы. В повестку дня мероприятия также входят конкурс “Фермер-лидер”, День молодежи “Агропоколение”, круглые столы и семинары и т. д. Кроме того, до конца этой недели на “Молдэкспо” пройдут ярмарки “Animal show” и “Золотая осень”.

“Moldagrotech” (осень) проводится 37-й раз, а “Farmer” – 22-й. Мероприятия организованы Международным выставочным центром “Молдэкспо” при официальной поддержке Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Национальной федерации фермеров Молдовы.