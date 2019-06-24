Более 40 тысяч человек обратились за помощью в палатки «антижара» за полторы недели

Более 40 тысяч человек обратились за помощью в палатки «антижара» за полторы недели

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, в период с 13 по 24 июня более 41 160 граждан обратились за помощью в палатки «антижара», установленные в пяти секторах муниципия Кишинёв, а также в Бельцах, в Кагульском, Комратском, Унгенском, Хынчештском и Каушанском районах.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вчера, 23 июня, в палатки «антижара», установленные в Кишинёве, обратились 4 496 человек. Напомним, что в столице палатки можно найти по следующим адресам:

  • сектор Ботаника – у коммерческого центра «1 000 мелочей»;
  • сектор Центр – у Центрального рынка;
  • сектор Рышкановка – у рынка «Матей Басараб»;
  • сектор Чеканы – по ул. Джинта Латина, 18;
  • сектор Буюканы – по ул. Каля Ешилор, 1.

Палатки работают с 11.00 до 18.00 в дни, когда температура воздуха превышает +32 градуса. Спасатели призывают граждан подходить к палаткам, чтобы выпить воды и укрыться от солнца в самые жаркие часы.

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