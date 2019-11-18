Более 40 пьяных водителей пойманы патрульными за выходные

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Национальный инспекторат патрулирования предупреждает, что употребление алкоголя водителями является одной из самых частых причин дорожно-транспортных происшествий, в результате которых люди погибают или получают травмы.

– Наша цель – сократить количество аварий на дорогах страны, и мы можем добиться успеха лишь с вашей помощью, – говорится в сообщении НИП.

В связи с этим патрульные призывают:

не садиться за руль автомобиля, будучи под воздействием алкогольных напитков или наркотических веществ, что может негативно повлиять на безопасность;

проявлять максимум внимания за рулём и соблюдать правила дорожного движения.