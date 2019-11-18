Более 40 пьяных водителей пойманы патрульными за выходные

Более 40 пьяных водителей пойманы патрульными за выходные

Национальный инспекторат патрулирования предупреждает, что употребление алкоголя водителями является одной из самых частых причин дорожно-транспортных происшествий, в результате которых люди погибают или получают травмы.

– Наша цель – сократить количество аварий на дорогах страны, и мы можем добиться успеха лишь с вашей помощью, – говорится в сообщении НИП.

В связи с этим патрульные призывают:

  • не садиться за руль автомобиля, будучи под воздействием алкогольных напитков или наркотических веществ, что может негативно повлиять на безопасность;
  • проявлять максимум внимания за рулём и соблюдать правила дорожного движения.  
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