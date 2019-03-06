Более 40 000 переходов зарегистрировано на границе за сутки

Более 40 000 переходов зарегистрировано на границе за сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 3 человека нарушили режим приграничной зоны и КПП;
  • 1 попытка незаконной перевозки товаров;
  • 5 иностранцев превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
  • 2 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
  • 1 человек, находящийся в конфликте с законом, был задержан.

В пунктах пересечения поток лиц составил 40 606 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 20 883. Из общего числа людей, пересекающих границу, 24 363 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 10 630 пересечений, среди которых 5 806 автомобилей с молдавскими номерами.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 6 710 пересечений,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 5 919 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 5 255 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 4 411 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 2 673 пересечения,
  • КПП «Кагул» – 1 960 пересечений,
  • КПП «Крива» – 1 908 пересечений,
  • КПП «Костешты» – 1 630 пересечений.

Напоминаем о том, что с 5 февраля через совместный контрольно-пропускной пункт “Паланка” могут проезжать все категории транспорта.

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