Более 4 миллионов иностранцев посетили нашу страну в прошлом году

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В 2018 году Республику Молдова посетили 4,3 миллиона иностранных граждан. Этот показатель увеличился на 11,7% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные были представлены Министерством экономики и инфраструктуры.

Согласно статистическим данным, за девять месяцев 2018 года, турагентствами было принято более 337 тысяч туристов, из которых более 117 тысяч были иностранцами. Примечательно, что это на 10% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В период с января по сентябрь 2018 года туроператоры предоставили свои услуги 277 тысячам туристов. Это на 19,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Отметим, что большинство иностранцев приезжают в нашу страну на отдых, а также ради бизнеса.