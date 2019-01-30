Более 4 500 случаев насилия над детьми зарегистрировали в Молдове за полгода

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Согласно данным, представленным Министерством образования, культуры и исследований, за первый семестр учебного года 2018-2019 работники систем образования сообщили о 4 515 случаях насилия над детьми в семье, школе и других местах. Большинство случаев связано с физическим насилием.

Согласно докладу, дети также сталкиваются с эмоциональным насилием и пренебрежением основными потребностями. Также было зарегистрировано 46 случаев трудовой эксплуатации и 22 предполагаемых случая сексуального насилия, пишет trm.md. За тот же период в органы, осуществляющие защиту прав несовершеннолетних, поступило 698 дел, связанных со случаями жестокого обращения.