Более 4 500 случаев насилия над детьми зарегистрировали в Молдове за полгода

Более 4 500 случаев насилия над детьми зарегистрировали в Молдове за полгода

Согласно данным, представленным Министерством образования, культуры и исследований, за первый семестр учебного года 2018-2019 работники систем образования сообщили о 4 515 случаях насилия над детьми в семье, школе и других местах. Большинство случаев связано с физическим насилием.

Согласно докладу, дети также сталкиваются с эмоциональным насилием и пренебрежением основными потребностями. Также было зарегистрировано 46 случаев трудовой эксплуатации и 22 предполагаемых случая сексуального насилия, пишет trm.md. За тот же период в органы, осуществляющие защиту прав несовершеннолетних, поступило 698 дел, связанных со случаями жестокого обращения.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md